Réveillon de la St Sylvestre à Lansac Salle polyvalente Lansac, 31 décembre 2023, Lansac.

Lansac,Gironde

Pour fêter le passage à la nouvelle année 2024, le Comité de Jumelage Lansac-Ravel organise un réveillon, animé par l’Orchestre Music Live.

Menu gastronomique tout compris à 90 € :

Apéritif : soupe champenoise, huitres, saumon , condiment moutarde wasabi, cookie chorizo et gruyère suisse.

Entrée : foie gras mi- cuit, magret de canard fumé, salade de roquette, fruits de saison, brebis et noix.

Poste fraîcheur : sorbet citron et limoncello.

Plat principal : pintade farcie, crèmeux de champignons, mousseline de butternut à la noix de muscade et légumes de saison.

Fromage : la sélection du chef.

Dessert : buchette entremet de réveillon au chocolat noisette.

Café et cannelé. Digestif du chef offert.

Champagne.

Vins Compris : Rosé, Blanc, Rouge Côtes de Bourg.

Réservation avant le 10 décembre..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Salle polyvalente rue du 19 Mars

Lansac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To celebrate the transition to the new year 2024, the Comité de Jumelage Lansac-Ravel is organizing a New Year’s Eve party, hosted by the Music Live Orchestra.

All-inclusive gourmet menu at 90? :

Aperitif: Champagne soup, oysters, salmon, wasabi mustard condiment, chorizo cookie and Swiss Gruyère cheese.

Appetizer: semi-cooked foie gras, smoked duck breast, arugula salad, seasonal fruit, ewe and walnut.

Freshness station: lemon and limoncello sorbet.

Main course: stuffed guinea fowl, creamy mushrooms, butternut mousseline with nutmeg and seasonal vegetables.

Cheese: chef’s selection.

Dessert: New Year’s Eve chocolate hazelnut buchette.

Coffee and cannelé. Complimentary chef’s digestif.

Champagne.

Wines included: Rosé, Blanc, Rouge Côtes de Bourg.

Reservations by December 10.

Para celebrar el paso al nuevo año 2024, el Comité de Hermanamiento Lansac-Ravel organiza una fiesta de Nochevieja a cargo de la orquesta Music Live.

Menú gastronómico todo incluido a 90? :

Aperitivo: sopa de champán, ostras, salmón, condimento de mostaza wasabi, galleta de chorizo y queso gruyère suizo.

Entrante: foie gras semicocido, magret de pato ahumado, ensalada de rúcula, fruta de temporada, leche de oveja y nueces.

Estación de frescor: sorbete de limón y limoncello.

Plato principal: pintada rellena, cremoso de setas, muselina de calabaza con nuez moscada y verduras de temporada.

Queso: selección del chef.

Postre: buchette de chocolate y avellanas de Nochevieja.

Café y canelé. Digestivo del chef de cortesía.

Champán de cortesía.

Vinos incluidos: rosado, blanco, tinto Côtes de Bourg.

Reserva obligatoria antes del 10 de diciembre.

Um den Jahreswechsel 2024 zu feiern, veranstaltet das Partnerschaftskomitee Lansac-Ravel ein Silvesterfest, das vom Orchester Music Live musikalisch umrahmt wird.

Gastronomisches All-Inclusive-Menü zu 90? :

Aperitif: Champagnersuppe, Austern, Lachs , Würze Wasabi-Senf, Chorizo-Keks und Schweizer Gruyère.

Vorspeise: halbgekochte Foie gras, geräucherte Entenbrust, Rucola-Salat, Saisonfrüchte, Schafskäse und Walnüsse.

Frischeposten: Zitronensorbet und Limoncello.

Hauptgang: Gefülltes Perlhuhn, Pilzcreme, Butternutmousseline mit Muskatnuss und Saisongemüse.

Käse: Die Auswahl des Küchenchefs.

Dessert: Buchette entremet de réveillon mit Haselnussschokolade.

Kaffee und Cannelé. Digestif des Küchenchefs angeboten.

Champagner.

Inbegriffene Weine: Rosé, Weiß, Rot Côtes de Bourg.

Reservierung vor dem 10. Dezember.

