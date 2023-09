Bal trad avec Rémi Geffroy Salle polyvalente, Lanobre (15) Bal trad avec Rémi Geffroy Salle polyvalente, Lanobre (15), 14 octobre 2023, . Bal trad avec Rémi Geffroy Samedi 14 octobre, 20h00 Salle polyvalente, Lanobre (15) Prix conseillé 12€ Bonsoir à tous! 20h initiation danse trad 21h les Taupes 50 22h Rémi Geffroy On espère vous voir bientôt pour partager ce moment de danse festif! source : événement Bal trad avec Rémi Geffroy publié sur AgendaTrad Salle polyvalente, Lanobre (15) Rue des Peupliers

Salle polyvalente, 15270 Lanobre, France

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-15T00:00:00+02:00

Détails
Lieu
Salle polyvalente, Lanobre (15)
Adresse
Rue des Peupliers
Salle polyvalente, 15270 Lanobre, France

