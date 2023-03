Conférence – Landudec à l’époque médiévale par M Levéziel Salle Polyvalente Landudec Catégories d’Évènement: Finistère

Landudec

Conférence – Landudec à l'époque médiévale par M Levéziel Salle Polyvalente, 24 mars 2023, Landudec

2023-03-24 – 2023-03-24

Salle Polyvalente Rue des Écoles

Landudec

Finistère . Une conférence portant sur l’histoire de Landudec à l’époque médiévale, à travers notamment l’histoire de la famille de Tyvarlen (ci joint les armes de la famille de Tyvarlen). Cette famille a en effet occupé une place centrale dans l’histoire de la commune depuis plusieurs siècles.

Plus particulièrement, cette conférence s’intéresse à la seigneurie de Tyvarlen-Pontcroix dont le siège était situé sur la partie occidentale de la commune. Cette ancienne seigneurie fut caractérisée par une probable motte castrale, un manoir, un château et puis…rien, après la destruction du château à partir de 1768 par l’ancienne propriétaire des lieux +33 2 98 91 52 09 Salle Polyvalente Rue des Écoles Landudec

