Soirée raclette Salle polyvalente Landiras, 15 décembre 2023, Landiras.

Landiras,Gironde

Le Cercle de Landiras propose une soirée raclette !

Plus de détails à venir prochainement.

Sur réservation.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Salle polyvalente

Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Cercle de Landiras offers a raclette evening!

More details coming soon.

Reservations required

El Círculo de Landiras organiza una velada de raclette

Más detalles próximamente.

Con reserva previa

Der Cercle de Landiras bietet einen Raclette-Abend an!

Weitere Einzelheiten werden in Kürze bekannt gegeben.

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Cadillac-Podensac