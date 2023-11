Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle polyvalente Lalinde, 31 décembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

59ème réveillon de la Saint-Sylvestre.

Repas avec spectacle, bal cotillons. Début du spectacle à 20h00.

Menu : soupe de poisson, ses croûtons et son fromage râpé / salade de gésiers et tranche de magret de canard séché fourré au foie gras de canard / trou normand / rôti de veau, sauce aux cèpes et son gratin dauphinois / salade d’endives et sa vinaigrette au vinaigre de framboises / trois fromages tranchés au plateau / dessert / coupe pétillante / café / vin de table compris.

Réservations avant le 22 décembre..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Salle polyvalente Sauveboeuf

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



59th New Year’s Eve.

Meal with show, ball and party favors. Show starts at 8pm.

Menu: fish soup with croutons and grated cheese / gizzard salad and slice of dried duck breast stuffed with duck foie gras / trou normand / roast veal with porcini mushroom sauce and gratin dauphinois / endive salad with raspberry vinegar vinaigrette / three cheeses sliced on a platter / dessert / sparkling glass / coffee / table wine included.

Reservations by December 22.

59ª Nochevieja.

Comida con espectáculo, baile y detalles de fiesta. El espectáculo comienza a las 20.00 horas.

Menú: sopa de pescado con picatostes y queso rallado / ensalada de mollejas y loncha de magret de pato seco relleno de foie gras de pato / trou normand / ternera asada con salsa de setas porcini y gratin dauphinois / ensalada de achicoria con vinagreta de frambuesa / tres quesos en lonchas de la bandeja / postre / copa espumosa / café / vino de mesa incluido.

Reservas antes del 22 de diciembre.

59. Silvesterabend.

Essen mit Show, Ball mit Cotillons. Beginn der Show um 20.00 Uhr.

Menü: Fischsuppe mit Croutons und geriebenem Käse / Blättermagensalat und getrocknete Entenbrustscheibe mit Entenleberfüllung / Trou normand / Kalbsbraten mit Steinpilzsauce und Gratin dauphinois / Endiviensalat mit Himbeeressig-Vinaigrette / drei Scheiben Käse auf dem Teller / Dessert / Sektglas / Kaffee / Tischwein inbegriffen.

Reservierungen bis zum 22. Dezember.

Mise à jour le 2023-11-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides