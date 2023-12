Soirée Théâtre « Mariage à tout prix ! » par les Imprévisibles Salle Polyvalente Lagruère Catégories d’Évènement: Lagruère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13 Le Foyer Rural organise une soirée théâtre : « Mariage à tout prix ! » jouée par les Imprévisibles.

Pièce de théâtre écrite par Angélique Sutty..

Sur réservation. EUR.

Salle Polyvalente

Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

