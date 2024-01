Concert du nouvel an Salle polyvalente Lagord, samedi 27 janvier 2024.

Concert du nouvel an Venez fêter cette nouvelle année musicale en compagnie de notre orchestre d’harmonie et avec notre invité d’honneur l’ensemble musical de Maillé. 27 et 28 janvier Salle polyvalente

Salle polyvalente Avenue du Fief des Jarries , 17140 Lagord Lagord