Balade d’Halloween Salle Polyvalente Lacelle, 28 octobre 2023, Lacelle.

Lacelle,Corrèze

Rendez-vous, déguisés, pour une balade pas comme les autres pour fêter Halloween. Le circuit est adapté aux plus petits, si vous disposez d’une lampe frontale ou de poche, amenez-la. Une potion magique sera offerte!.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 19:30:00. .

Salle Polyvalente

Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come dressed up for an unusual walk to celebrate Halloween. If you have a headlamp or flashlight, bring it along. A magic potion will be offered!

Ven disfrazado a dar un paseo inusual para celebrar Halloween. Si lleva linterna frontal o frontal, tráigala. Te proporcionaremos una poción mágica

Treffen Sie sich verkleidet zu einem Spaziergang, der nicht wie alle anderen ist, um Halloween zu feiern. Der Rundgang ist auch für die Kleinsten geeignet. Wenn Sie eine Stirn- oder Taschenlampe haben, bringen Sie sie bitte mit. Ein Zaubertrank wird angeboten!

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme Terres de Corrèze