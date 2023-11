Bourse aux jouets et puériculture Salle polyvalente Lacapelle-Biron, 26 novembre 2023, Lacapelle-Biron.

Lacapelle-Biron,Lot-et-Garonne

Une bourse aux jouets et puériculture est organisée par l’Association des Parents d’Elèves.

Dépôt des listes et des articles le samedi (10h-16h)..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Lacapelle-Biron 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A toy and childcare fair is organized by the Parents’ Association.

Submission of lists and articles on Saturday (10 a.m.-4 p.m.).

La Asociación de Padres organiza un mercadillo de juguetes y artículos de puericultura.

Se pueden presentar listas y artículos el sábado (de 10 a 16 h).

Eine Spielzeug- und Babyartikelbörse wird von der Association des Parents d’Elèves organisiert.

Abgabe der Listen und Artikel am Samstag (10-16 Uhr).

