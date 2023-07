Festival d’astronomie Salle polyvalente Lacapelle-Biron, 26 juillet 2023, Lacapelle-Biron.

Lacapelle-Biron,Lot-et-Garonne

Le CAC organise son premier festival de l’astronomie avec pour thème la Lune.

À 11h, à la salle polyvalente, de nombreuses animations, fusées, expositions photos, etc.

À 22h, rdv à l’observatoire astronomique pour une conférences de Mme Danièle IMBAULT, suivi d’une séance d’observation des étoiles..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

Salle polyvalente

Lacapelle-Biron 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The CAC organizes its first astronomy festival with the Moon as its main theme.

At 11 a.m., in the multipurpose room, numerous activities, rockets, photo exhibitions, etc.

At 10 p.m., meeting at the astronomical observatory for a lecture by Mrs. Danièle IMBAULT, followed by a stargazing session.

El CAC organiza su primer festival de astronomía sobre el tema de la Luna.

A las 11.00 h, en la Sala Polivalente, habrá un amplio abanico de actividades, incluidos cohetes y exposiciones fotográficas.

A las 22.00 h, encuentro en el observatorio astronómico para asistir a una conferencia de Danièle IMBAULT, seguida de una sesión de observación de las estrellas.

Das CAC organisiert sein erstes Astronomiefestival mit dem Thema Mond.

Um 11 Uhr werden in der Mehrzweckhalle zahlreiche Animationen, Raketen, Fotoausstellungen usw. angeboten.

Um 22 Uhr treffen Sie sich in der Sternwarte zu einem Vortrag von Frau Danièle IMBAULT, gefolgt von einer Sternenbeobachtung.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Fumel – Vallée du Lot