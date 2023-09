Bal à papa Salle polyvalente Labatut, 1 octobre 2023, Labatut.

Labatut,Landes

Les amis de la Béchigue organisent un bal à papa le avec l’orchestre Festival Musette. Entre deux tours de danse, vous pourrez déguster crêpes – boissons-bourriche..

2023-10-01 19:00:00

Salle polyvalente

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Les amis de la Béchigue are organizing a bal à papa with the Festival Musette band. Between two rounds of dancing, you’ll be able to enjoy crêpes – drinks and snacks.

Les amis de la Béchigue organizan un bal à papa con la banda del Festival Musette. Entre dos rondas de baile, podrás disfrutar de crêpes, bebidas y aperitivos.

Die Freunde der Béchigue organisieren am einen Papaball mit dem Orchester Festival Musette. Zwischen zwei Tanzrunden können Sie Crêpes – Getränke – Brote genießen.

