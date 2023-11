bal des rois Salle Polyvalente, La Tour-sur-Orb (34) bal des rois Salle Polyvalente, La Tour-sur-Orb (34), 14 janvier 2024, . bal des rois Dimanche 14 janvier 2024, 15h00 Salle Polyvalente, La Tour-sur-Orb (34) 3 € TRAD’ORB vous invite à son baléti et vous donne rendez-vous pour danser et partager un moment de convivialité en fêtant ensemble la nouvelle année autour de la traditionnelle galette qui vous sera offerte. BALETI animé par ses musiciens. Des musiques traditionnelles des 4 coins de la France (Auvergne, Bretagne, Occitanie, Sud-ouest …) ou d’ailleurs (Croatie, Flandre, Israël, Italie…..) Avec Flûtes, Accordéon, Guitare, Basse et Violon Un moment joyeux où tout le monde est le bienvenu, que vous soyez danseur, danseuse… ou non ! Les débutants seront initiés par nos maîtres de danse. Infos : la salle polyvalente se trouve à côté de la poste de la Tour s/Orb tradorb34@gmail.com / 06.81.71.87.27 source : événement bal des rois publié sur AgendaTrad Salle Polyvalente, La Tour-sur-Orb (34) D35

