Le Palais face à la mer salle polyvalente La Ruche Vinsobres, 1 décembre 2023, Vinsobres.

Vinsobres,Drôme

Claire Granjon est de ces conteuses qui vous emmènent par le bout de leurs mots et vous entraînent vers des mondes merveilleux, remplis de mystères..

2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 . EUR.

salle polyvalente La Ruche

Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Claire Granjon is one of those storytellers who take you by the scruff of the neck and lead you into wonderful, mysterious worlds.

Claire Granjon es una de esas narradoras capaces de cogerte por el cuello y llevarte a mundos maravillosos y misteriosos.

Claire Granjon ist eine dieser Erzählerinnen, die Sie mit ihren Worten in wunderbare Welten voller Geheimnisse entführen.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale