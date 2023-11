Spectacle en chanson Ma retraite j’en profite Salle polyvalente La Rivière-Saint-Sauveur, 1 décembre 2023, La Rivière-Saint-Sauveur.

Spectacle en chanson Ma retraite j’en profite Vendredi 1 décembre, 14h30 Salle polyvalente Gratuit sur inscription

L’ASEPT de Normandie, en partenariat avec le CLIC du Pays d’Auge Nord et la Mairie de La Rivière-Saint-Sauveur, présente « Une nouvelle saison », un spectacle musical de la compagnie Vol de nuit qui aborde les thématiques du bien vieillir à travers des personnages drôles et attachants :

­- Un coiffeur et ses clientes en quête de bien être,

­- Un couple lié par un projet d’aménagement de l’habitat,

­- Une femme qui a peur de perdre la boule,

­- Des retraités qui prennent un cours d’informatique,

­- Un homme au sommeil perturbé …

A l’issue du spectacle, découvrez des activités pouvant être proposées pour vivre une retraite heureuse et dynamique.

Salle polyvalente Chemin du banc 14600 La Rivière-Saint-Sauveur La Rivière-Saint-Sauveur 14600 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T14:30:00+01:00 – 2023-12-01T16:30:00+01:00

spectacle chanson

ASEPT Normandie