Téléthon 2023

Seine-Maritime Téléthon 2023 Salle polyvalente la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier, 2 décembre 2023, Roncherolles-sur-le-Vivier. Téléthon 2023 Samedi 2 décembre, 08h30 Salle polyvalente la Pépinière Sur inscription (repas du soir) – tarifs en fonction de chaque animation (reversés au profit du Téléthon). Programme du Téléthon 2023 Au centre du village

8h30 : Petit-déjeuner à l’épicerie « Les Ronches » (4€)

10h30 : Marche rapide « Jog’Nature » (2€*), départ devant la bibliothèque

10h à 13h : Vente de crêpes et vin chaud devant l’épicerie (1€) – (C.F.A.)

devant l’épicerie (1€) – (C.F.A.) Vente d’objets (MOUTONTOND) À la salle polyvalente La Pépinière 14h30 à 17h30 : animation « 3 raquettes » (Badminton – Tennis – Tennis de table) (2€*) 19h : vente de produits (MOUTONTOND)

19h : apéritif

20h : Repas « bœuf bourguignon » 18 € (comprenant l’apéritif, le plat, le dessert et le café)

En compagnie de l’orchestre « SEVEN SKY » Salle polyvalente la Pépinière Route de Darnétal, Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-roncherollesvivier.fr/actualites/21-11-2023/programme-du-telethon-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T08:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

2023-12-02T08:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

