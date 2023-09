Le Jour de la Nuit : Objectif la Lune ! Salle polyvalente la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier

Seine-Maritime Le Jour de la Nuit : Objectif la Lune ! Salle polyvalente la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier, 14 octobre 2023, Roncherolles-sur-le-Vivier. Le Jour de la Nuit : Objectif la Lune ! Samedi 14 octobre, 20h00 Salle polyvalente la Pépinière Entrée libre Rendez-vous le samedi 14 octobre 2023, de 20h à 23h30, à la salle La Pépinière, route de Darnétal pour participer à une soirée d’observation de notre ciel ! Au programme :  deux conférences :

  « Des astres et des mots » par Gérard Pitrou

  « La nouvelle course à la Lune » par Christian Legrand  des contes et légendes racontés par la bibliothèque municipale L’hirondelle  des astro-jeux avec un escape-game des planètes l’observation de planètes, constellations et galaxies grâce à plusieurs télescopes mis à disposition. Ouvert à tous, de 7 à 77 ans. Cet atelier est labellisé « Mon P »lit Atelier de la COP21 » de la Métropole Rouen Normandie et participe à la Fête de la Science 2023. Salle polyvalente la Pépinière Route de Darnétal, Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

