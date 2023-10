Soupe aux livres Salle polyvalente La Madeleine-Bouvet, 27 octobre 2023, La Madeleine-Bouvet.

La Madeleine-Bouvet,Orne

Venez lire ou écouter un extrait, apportez une soupe ou tarte et boisson !

Pratique : à la salle polyvalente, une organisation de la bibliothèque-grainothèque..

2023-10-27 19:00:00 fin : 2023-10-27 . .

Salle polyvalente

La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie



Come and read or listen to an excerpt, bring a soup or pie and a drink!

Practical: at the Salle polyvalente, organized by the library-grainothèque.

Venga a leer o escuchar un extracto y traiga una sopa o un pastel y una bebida

Prácticas: en la Salle Polyvalente, organizadas por la biblioteca-granero.

Kommen Sie und lesen oder hören Sie einen Auszug, bringen Sie eine Suppe oder einen Kuchen und ein Getränk mit!

Praktisch: in der Mehrzweckhalle, eine Organisation der Bibliothek-Grainothek.

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme