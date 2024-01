Festival du livre de Boos Salle polyvalente La Gribotière Boos, dimanche 24 mars 2024.

Festival du livre de Boos 3e édition Dimanche 24 mars, 10h00, 14h30 Salle polyvalente La Gribotière Entrée libre

Pour ce nouveau rendez-vous, la Ville de Boos accueillera plus de 35 auteurs et illustrateurs qui vous feront découvrir leurs univers et qui joueront le jeu des dédicaces.

Tous les genres littéraires seront représentés roman, récit, poésie, conte, biographie, ouvrages spécialisés, BD, livres pour la jeunesse…

Petits et grands sont donc attendus nombreux pour participer à un moment de partage et d’échange sur le thème de l’écrit sous toutes ses formes.

Retrouvez la liste des auteurs présents sur www.mairie-boos.com

Salle polyvalente La Gribotière Rue d'Uelzen, 76520 BOOS