« La fabuleuse histoire de BasarKus » – Festival SPRING Jeudi 23 mars, 17h30 Salle polyvalente La Gribotière Les réservations se font directement en ligne via https://my.weezevent.com/la-fabuleuse-histoire-de-basarkus.

Dans le cadre de la 7ème édition du festival SPRING qui se déroulera du 8 mars au 16 avril prochain sur le territoire métropolitain, la commune de Boos accueillera le spectacle « La fabuleuse histoire de BasarKus » par l’Académie Fratellini le jeudi 23 mars à 17h30, salle polyvalente La Gribotière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T17:30:00+01:00 – 2023-03-23T18:30:00+01:00

