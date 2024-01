Le Manuscrit perdu Salle Polyvalente La Gribotière, 76520 Boos Boos, dimanche 14 janvier 2024.

Le Manuscrit perdu Par la compagnie « Les Strapontins » 14 janvier et 18 février Salle Polyvalente La Gribotière, 76520 Boos 10€ (gratuit – de 12 ans)

C’est dans une ambiance cabaret, dans un décor de vieille bibliothèque que des histoires extraordinaires et des chansons grinçantes trouveront leur place !! Les acteurs seront à la recherche d’un manuscrit perdu, sensé donner matière à leur nouvelle création et ce, dans le but d’enrayer la morosité actuelle.

Salle Polyvalente La Gribotière, 76520 Boos Rue de Rouen, 76520 Boos Boos 76520 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 80 20 62 »}]