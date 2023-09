Festival d’Humour du Plateau Est – L’Arnaqueuse à BOOS Salle Polyvalente La Gribotière, 76520 Boos Boos Catégories d’Évènement: Boos

Seine-Maritime Festival d’Humour du Plateau Est – L’Arnaqueuse à BOOS Salle Polyvalente La Gribotière, 76520 Boos Boos, 1 octobre 2023, Boos. Festival d’Humour du Plateau Est – L’Arnaqueuse à BOOS Dimanche 1 octobre, 15h30 Salle Polyvalente La Gribotière, 76520 Boos Tarif : 12 € / Gratuit pour les moins de 16 ans. Réservations en mairie. Le Festival d’Humour du Plateau Est 2023 aura lieu du 1er au 14 octobre. Pour le spectacle de Boos, venez voir « L’Arnaqueuse » le dimanche 1er octobre à 15h30, salle La Gribotière. Tarif : 12 € / Gratuit pour les moins de 16 ans L’Arnaqueuse : La nouvelle comédie délirante de Thom Trondel entre Pretty Woman et le Dîner de Cons ! « Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme prévu ! ». Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant, une leçon de drague hilarante, un accident de bilboquet, des allergies multiples ou encore une scène de danse mythique… Trouver l’amour n’est pas si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une arnaqueuse ! Réservations en mairie. Salle Polyvalente La Gribotière, 76520 Boos Rue de Rouen, 76520 Boos Boos 76520 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 80 20 62 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

