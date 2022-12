Once Upon A Time In America – LE POP ORCHESTRA Salle Polyvalente La Gribotière, 76520 Boos Boos Catégories d’évènement: Boos

Seine-Maritime

Once Upon A Time In America – LE POP ORCHESTRA Salle Polyvalente La Gribotière, 76520 Boos, 28 janvier 2023, Boos. Once Upon A Time In America – LE POP ORCHESTRA Samedi 28 janvier 2023, 20h30 Salle Polyvalente La Gribotière, 76520 Boos

10 € / gratuit pour les moins de 12 ans

Le Pop Orchestra vous présentera « Once Upon A Time In America » le samedi 28 janvier 2023, à 20h30, salle La Gribotière. Tarif : 10 € / gratuit pour les moins de 12 ans Salle Polyvalente La Gribotière, 76520 Boos Rue de la Chesnaie, 76520 Boos Boos 76520 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.mairie-boos.com/agenda/pop-orchestra/ »}] Plus d »informations sur https://www.mairie-boos.com/agenda/pop-orchestra/

