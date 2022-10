[Ecole des Arts] Stage de Batucada Salle polyvalente – la Croix-Avranchin Saint-James Catégories d’évènement: Manche

Saint-James

[Ecole des Arts] Stage de Batucada Salle polyvalente – la Croix-Avranchin, 1 avril 2023, Saint-James. [Ecole des Arts] Stage de Batucada Samedi 1 avril 2023, 09h00, 14h00 Salle polyvalente – la Croix-Avranchin avec La Bat’ Qui Maille Salle polyvalente – la Croix-Avranchin 1 le clos Ruault 50220 La Croix-Avranchin La Croix-Avranchin Saint-James 50240 Manche Normandie [{« link »: « mailto:ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr »}] L’association La Bat’ Qui Maille vous propose un atelier de découverte et de perfectionnement à la Batucada ! Originaire des rythmes traditionnels africains, la batucada (percussions

brésiliennes) vous donnera l’occasion de jouer sur des tambours en groupe,

et de découvrir l’univers de la samba de rue qui résonne lors de nombreux

carnavals brésiliens ! Ce stage est ouvert aux débutants ! Samedi 1er avril 2023

9h-12h et 14h-18h

Salle polyvalente, La Croix-Avranchin Places limitées et réservation obligatoire au 07 61 82 00 13 ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr

Tarifs. Gratuit pour les élèves de l’Ecole des Arts.

Adulte résidant CAMSMN 25 €/ journée | Adulte résidant hors CAMSMN 45 €/ journée

Enfant résidant CAMSMN 12€ / journée | Enfant résidant hors CAMSMN 30 € / journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00

2023-04-01T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-James Autres Lieu Salle polyvalente - la Croix-Avranchin Adresse 1 le clos Ruault 50220 La Croix-Avranchin La Croix-Avranchin Ville Saint-James lieuville Salle polyvalente - la Croix-Avranchin Saint-James Departement Manche

Salle polyvalente - la Croix-Avranchin Saint-James Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-james/

[Ecole des Arts] Stage de Batucada Salle polyvalente – la Croix-Avranchin 2023-04-01 was last modified: by [Ecole des Arts] Stage de Batucada Salle polyvalente – la Croix-Avranchin Salle polyvalente - la Croix-Avranchin 1 avril 2023 Saint-James Salle polyvalente - la Croix-Avranchin Saint-James

Saint-James Manche