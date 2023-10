LOTOWEEN Salle polyvalente La Croix-aux-Mines, 29 octobre 2023, La Croix-aux-Mines.

La Croix-aux-Mines,Vosges

Bons d’achats et de nombreux autres lots. Super Partie à 500 €.

2 parties enfants gratuites jusqu’à 12 ans.

20 € les 5 cartons + 1 gratuit si réservation (par téléphone entre 17h et 20h30)

Ouverture des portes à 13 h.

Pâtisseries et buvette.. Tout public

Dimanche 2023-10-29 14:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Salle polyvalente rue d’Alsace

La Croix-aux-Mines 88520 Vosges Grand Est



Shopping vouchers and many other prizes. 500 ? Super Game.

2 free games for children under 12.

20 ? for 5 cartons + 1 free if reserved (by telephone between 5 and 8:30 p.m.)

Doors open at 1pm.

Pastries and refreshments.

Vales y muchos otros premios. Súper Juego de 500€.

2 juegos gratis para menores de 12 años.

20€ por 5 tarjetas + 1 gratis si se reserva con antelación (por teléfono entre las 17:00 y las 20:30)

Apertura de puertas a las 13h.

Bollería y refrescos.

Einkaufsgutscheine und viele andere Preise. Superpartie für 500 ?

2 kostenlose Kinderpartien bis 12 Jahre.

20 ? die 5 Kartons + 1 gratis bei Reservierung (per Telefon zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr)

Öffnung der Türen um 13 Uhr.

Gebäck und Erfrischungsgetränke.

