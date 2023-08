Fête de la Saint Fiacre Salle Polyvalente La Courtine, 2 septembre 2023, La Courtine.

La Courtine,Creuse

Vente de fruits et légumes de producteurs locaux. Exposition de tableaux et de photos. Repas à 12h30. Animations musicale avec Nicole Bergés.

Repas 18€ et 7€ pour les moins de 12 ans, sur réservation 07 88 51 33 85 ou 05 55 66 73 60.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 19:00:00. .

Salle Polyvalente

La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Sale of fruit and vegetables from local producers. Painting and photo exhibition. Lunch at 12:30 pm. Musical entertainment with Nicole Bergés.

Meal 18? and 7? for children under 12, on reservation 07 88 51 33 85 or 05 55 66 73 60

Venta de frutas y verduras de productores locales. Exposición de cuadros y fotos. Comida a las 12.30 h. Animación musical con Nicole Bergés.

Comida 18? y 7? para menores de 12 años, previa reserva 07 88 51 33 85 o 05 55 66 73 60

Verkauf von Obst und Gemüse von lokalen Produzenten. Ausstellung von Bildern und Fotos. Essen um 12:30 Uhr. Musikalische Unterhaltung mit Nicole Bergés.

Mahlzeit 18? und 7? für Kinder unter 12 Jahren, Reservierung erforderlich 07 88 51 33 85 oder 05 55 66 73 60

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze