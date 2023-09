Théâtre forum intergénérationnel Salle Polyvalente La Chapelle-Montligeon, 30 octobre 2023, La Chapelle-Montligeon.

La Chapelle-Montligeon,Orne

l’ASEPT Normandie en partenariat avec la commune de La Chapelle-Montligeon vous convie à un Théâtre forum « Encore bien acteurs ! ».

Le « théâtre forum » avec la Compagnie Envers de l’Art permet d’allier la convivialité, la légèreté tout en abordant des sujets complexes mais de manière ludique sur le thème du ‟Bien Vieillir” : 3 scènes sont jouées de façon humoristique et caricaturale par 4 comédiens, scènes qui sont rejouées par la suite en fonction des remarques du public (1h30 environ).

En 2050, 32 % de la population française aura 60 ans et plus. La question du bien vieillir s’avère ainsi essentielle Ce Théâtre Forum balaye des thématiques en lien avec le « bien vieillir » :

• Entretenir sa mémoire, stimuler son cerveau (jeux, lecture, sorties, voyages…)

• Rester en forme, tonifier son corps (activité physique quotidienne, alimentation équilibrée…)

• Partager et rester en contact (relations amoureuses, amicales et familiales, bénévolat…)

• Penser à soi et veiller à sa santé

Le Théâtre forum permet à chacun de réfléchir à une situation donnée, d’élargir sa réflexion grâce au groupe, d’expérimenter certaines solutions au travers du jeu et enfin de pouvoir se réapproprier une solution applicable dans sa vie personnelle.

Le jeu théâtral et le rejeu permettent au public de prendre de la distance et de dédramatiser les situations.

Le but de cette action très interactive est bien sûr de sensibiliser et donner envie aux séniors de participer aux ateliers organisés notamment par l’ASEPT Normandie qui seront présentés lors de cet évènement. Elle permettra de sonder le public et d’envisager par la suite plus facilement les actions à mettre en place sur ce territoire, en orientant bien sûr ces actions en fonction du choix des personnes (sommeil, nutrition…). Les enfants et petits-enfants présents pourront participer et donner leur avis !

La représentation théâtrale avec PUBLIC INTERGENERATIONNEL (les séniors sont invités avec leurs enfants/petits-enfants)..

2023-10-30 14:00:00 fin : 2023-10-30 . .

Salle Polyvalente

La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie



aSEPT Normandie, in partnership with the commune of La Chapelle-Montligeon, invites you to a Forum Theatre « Encore bien acteurs!

Forum theater » with Compagnie Envers de l?Art combines conviviality and light-heartedness with a playful approach to complex subjects on the theme of « Ageing well » 3 scenes are played out in a humorous, caricatured way by 4 actors, and then replayed according to audience feedback (approx. 1h30).

By 2050, 32% of the French population will be aged 60 or over. The question of ageing well is therefore essential. This Forum Theatre explores themes related to « ageing well »:

? Maintaining memory, stimulating the brain (games, reading, outings, travel, etc.)

? Staying fit, toning up your body (daily physical activity, balanced diet…)

? Sharing and staying in touch (relationships, volunteering…)

? Take care of yourself and your health

Forum Theatre enables people to reflect on a given situation, to broaden their thinking thanks to the group, to experiment with certain solutions through play, and finally to reappropriate a solution that can be applied to their personal lives.

Theatrical play and re-enactment enable the audience to take a step back and play down situations.

The aim of this highly interactive action is of course to raise awareness and encourage seniors to take part in the workshops organized by ASEPT Normandie, among others, which will be presented during the event. It will also enable the public to be surveyed, making it easier to envisage actions to be set up in the area, with the actions of course geared to people?s choices (sleep, nutrition, etc.). The children and grandchildren present will be able to take part and give their opinion!

The theatrical performance with an INTERGENERATIONAL PUBLIC (seniors are invited with their children/grandchildren).

aSEPT Normandie, en colaboración con el municipio de La Chapelle-Montligeon, le invita a un Teatro Fórum titulado « ¡Envejecer bien!

El « Teatro Fórum » con la Compagnie Envers de l’Art es una forma simpática y desenfadada de abordar temas complejos de forma divertida sobre el tema « Envejecer bien » se representan 3 escenas de forma humorística y caricaturesca por 4 actores, que luego se repiten en función de los comentarios del público (1 hora y media aproximadamente).

En 2050, el 32% de la población francesa tendrá 60 años o más. Por tanto, la cuestión de envejecer bien es esencial. Este Teatro Fórum aborda varios temas relacionados con el « envejecer bien »:

? Mantener la memoria, estimular el cerebro (juegos, lectura, salidas, viajes, etc.)

? Mantenerse en forma, tonificar el cuerpo (actividad física diaria, alimentación equilibrada, etc.)

? Compartir y mantener el contacto (relaciones, amistades y familia, voluntariado…)

? Cuidar de uno mismo y de la salud

El teatro-foro permite a las personas reflexionar sobre una situación dada, ampliar su pensamiento gracias al grupo, ensayar ciertas soluciones a través del juego y, por último, poder reapropiarse de una solución aplicable a su vida personal.

El juego teatral y la representación permiten al público dar un paso atrás y desdramatizar las situaciones.

El objetivo de este acto altamente interactivo es, por supuesto, sensibilizar y animar a las personas mayores a participar en los talleres organizados por ASEPT Normandie, entre otros, que se presentarán en el evento. También será una oportunidad para sondear al público en general, lo que facilitará la planificación de futuras iniciativas en la zona y, por supuesto, adaptarlas a las preferencias de las personas (sueño, nutrición, etc.). ¡Los hijos y nietos presentes podrán participar y dar su opinión!

La representación teatral con un PÚBLICO INTERGENERACIONAL (los mayores están invitados con sus hijos/nietos).

die ASEPT Normandie lädt Sie in Zusammenarbeit mit der Gemeinde La Chapelle-Montligeon zu einem Forumtheater mit dem Titel « Encore bien acteurs! » ein.

Das « Forumtheater » mit der Compagnie Envers de l’Art ermöglicht es, Geselligkeit und Leichtigkeit miteinander zu verbinden und gleichzeitig komplexe Themen auf spielerische Art und Weise zu behandeln drei Szenen werden von vier Schauspielern auf humorvolle und karikaturistische Weise dargestellt.

Im Jahr 2050 werden 32 % der französischen Bevölkerung 60 Jahre und älter sein. Das Forumtheater behandelt Themen im Zusammenhang mit dem « guten Älterwerden »:

? Das Gedächtnis pflegen, das Gehirn stimulieren (Spiele, Lesen, Ausflüge, Reisen…)

? Fit bleiben, den Körper straffen (tägliche körperliche Aktivität, ausgewogene Ernährung…)

? Teilen und in Kontakt bleiben (Liebesbeziehungen, Freundschaften und Familienbeziehungen, Freiwilligenarbeit…)?

? An sich selbst denken und auf seine Gesundheit achten

Das Forumtheater ermöglicht es jedem, über eine bestimmte Situation nachzudenken, seine Überlegungen dank der Gruppe zu erweitern, bestimmte Lösungen durch das Spiel auszuprobieren und sich schließlich eine Lösung anzueignen, die in seinem persönlichen Leben anwendbar ist.

Das Theaterspiel und das Nachspielen ermöglichen es dem Publikum, Distanz zu gewinnen und die Situationen zu entdramatisieren.

Ziel dieser sehr interaktiven Aktion ist es natürlich, die Senioren zu sensibilisieren und ihnen Lust zu machen, an den Workshops teilzunehmen, die insbesondere von der ASEPT Normandie organisiert und bei dieser Veranstaltung vorgestellt werden. Die Aktion ermöglicht es, das Publikum zu befragen und anschließend leichter zu entscheiden, welche Maßnahmen in diesem Gebiet umgesetzt werden sollen, wobei die Maßnahmen natürlich auf die Wünsche der Personen abgestimmt werden (Schlaf, Ernährung usw.). Die anwesenden Kinder und Enkelkinder können teilnehmen und ihre Meinung äußern!

Theateraufführung mit INTERGENERATIONALEM PUBLIKUM (Senioren sind mit ihren Kindern/Enkeln eingeladen).

Mise à jour le 2023-09-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme