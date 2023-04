Festival les Passantes #3 salle polyvalente La Chapelle-en-Vercors Catégories d’Évènement: Drôme

La Chapelle-en-Vercors

Festival les Passantes #3 salle polyvalente, 3 novembre 2023, La Chapelle-en-Vercors

2023-11-03 – 2023-11-04

salle polyvalente

La Chapelle-en-Vercors

Drome . Le festival les Passantes c'est deux jours de musique, de rencontres,

de sourires avec des artistes qui dansent, chantent et font entrer le

de sourires avec des artistes qui dansent, chantent et font entrer le soleil dans un vercors qui s'apprête pour l'hiver.. lespassantes26@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/les-souffleurs/evenements/festival-les-passantes

