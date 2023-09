LE MOIS DU DOC – LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE Salle polyvalente La Canourgue, 17 novembre 2023, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

Séance tous publics, dès 8 ans

Projection suivie d’un échange avec Michel Quiot (photographe naturaliste) et du verre de l’amitié

La jeune fille et son aigle

Otto Bell

2016 – 87 min – ARP Sélection – Sony Pictures Classics – États-Unis,

Mongolie – ….

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Salle polyvalente

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Open to all, ages 8 and up

Screening followed by a discussion with Michel Quiot (nature photographer) and a friendly drink

The girl and her eagle

Otto Bell

2016 ? 87 min ? ARP Sélection ? Sony Pictures Classics – United States,

Mongolia – …

Abierto a todos, a partir de 8 años

Proyección seguida de un coloquio con Michel Quiot (fotógrafo de naturaleza) y una copa

La niña y su águila

Otto Bell

2016 ? 87 min ? ARP Sélection ? Sony Pictures Classics – Estados Unidos,

Mongolia – …

Sitzung für alle Altersgruppen, ab 8 Jahren

Filmvorführung mit anschließendem Austausch mit Michel Quiot (Naturfotograf) und einem Glas Freundschaft

Das Mädchen und sein Adler

Otto Bell

2016 ? 87 min ? ARP Sélection ? Sony Pictures Classics – Vereinigte Staaten,

Mongolei – …

