Vendée UNC-AFN Commémoration du 105ème anniversaire du 11 novembre à la Boissière de Montaigu. Salle Polyvalente La Boissière-de-Montaigu, 12 novembre 2023, La Boissière-de-Montaigu. UNC-AFN Commémoration du 105ème anniversaire du 11 novembre à la Boissière de Montaigu. Dimanche 12 novembre, 09h00 Salle Polyvalente Organisée par l’UNC-AFN SectionS de la Boissière de Montaigu et Treize Septiers, la Commémoration du 105ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 se déroulera le dimanche 12 novembre 2023 à la Salle Polyvalente. Programme 9 h : Rassemblement, Place Notre Dame, La Boissière de Montaigu

9 h 30 : Cérémonie religieuse pour le souvenir 10 h 30 : Cérémonie au monument aux morts

11 h 30 : Allocutions, remises de décorations

12 h : Verre(s) de l’amitié 13 h : Banquet La France entière se recueille ce jour-là pour se souvenir que 30 000 jeunes sont morts en AFN, 300 000 blessés et 1000 disparus. Nous n’avons pas le droit de les oublier. Merci d’être présent pour le souvenir de nos camarades disparus dans l’accomplissement de leur devoir de citoyens, mais aussi pour l’unité du monde Combattant. Salle Polyvalente La Boissière-de-Montaigu La Boissière-de-Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

