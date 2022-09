AEJBM – Soirée jeux 2022 Salle Polyvalente La Boissière-de-Montaigu Catégories d’évènement: La Boissière-de-Montaigu

Vendée

AEJBM – Soirée jeux 2022 Salle Polyvalente, 14 octobre 2022, La Boissière-de-Montaigu. AEJBM – Soirée jeux 2022 Vendredi 14 octobre, 16h30 Salle Polyvalente

Entrée libre

L’AEJBM organise une soirée jeux le vendredi 14 octobre 2022 à la Salle Polyvalente. Salle Polyvalente La Boissière-de-Montaigu La Boissière-de-Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire Soirée jeux L’AEJBM en collaboration avec Shifoumi et L’Instant Jeux, organise une soirée jeux, le vendredi 14 octobre 2022 à la Salle Polyvalente de la Boissière. De 16h30 à 19 pour tous. De 20h à 22h30 réservé aux ados/adultes. Infos pratiques Entrée libre et gratuite

Vente de jeux sur place.

Bar et restauration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T16:30:00+02:00

2022-10-14T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: La Boissière-de-Montaigu, Vendée Autres Lieu Salle Polyvalente Adresse La Boissière-de-Montaigu Ville La Boissière-de-Montaigu lieuville Salle Polyvalente La Boissière-de-Montaigu Departement Vendée

Salle Polyvalente La Boissière-de-Montaigu Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-boissiere-de-montaigu/

AEJBM – Soirée jeux 2022 Salle Polyvalente 2022-10-14 was last modified: by AEJBM – Soirée jeux 2022 Salle Polyvalente Salle Polyvalente 14 octobre 2022 La Boissière-de-Montaigu Salle Polyvalente La Boissière-de-Montaigu

La Boissière-de-Montaigu Vendée