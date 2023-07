FÊTE VOTIVE LA BASTIDE Salle polyvalente La Bastide-Puylaurent, 14 juillet 2023, La Bastide-Puylaurent.

La Bastide-Puylaurent,Lozère

Tournée des fougasses dans les villages lundi, mardi et mercredi.

Vendredi 14 (organisé par La boule Bastidoise) :

9h30 : Concours de pétanque. Tête à tête 100€ + Mises offerts par Les Pins

12h : Restauration possible

14h : Concours de pétanque dou….

2023-07-14 fin : 2023-07-16 . EUR.

Salle polyvalente

La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie



Fougasse tour of the villages on Monday, Tuesday and Wednesday.

Friday 14th (organized by La boule Bastidoise):

9:30 am: Petanque competition. Tête à tête 100? + Mises offered by Les Pins

12pm: Catering available

2pm: Doubles pétanque competition…

Visitas guiadas por los pueblos de Fougasse los lunes, martes y miércoles.

Viernes 14 (organizado por La boule Bastidoise):

9:30 h: Competición de petanca. Cara a cara 100? + Apuestas ofrecidas por Les Pins

12h: Catering disponible

14:00 h: Concurso de petanca doble…

Fougasse-Tour durch die Dörfer Montag, Dienstag und Mittwoch.

Freitag, 14. (organisiert von La boule Bastidoise) :

9.30 Uhr: Boule-Wettbewerb. Tête à tête 100? + Einsätze, die von Les Pins angeboten werden

12 Uhr: Verpflegung möglich

14h: Boule-Wettbewerb (dou)…

