Marché de Noël à Journiac Salle Polyvalente Journiac, 3 décembre 2023, Journiac.

Journiac,Dordogne

Marché de Noël Artisanal. Spectacle gratuit de marionnettes vers 16h. Buvette et pâtisseries..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Salle Polyvalente

Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas craft market. Free puppet show around 4pm. Refreshments and pastries.

Mercado navideño de artesanía. Espectáculo gratuito de marionetas hacia las 16.00 horas. Refrescos y repostería.

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt. Kostenlose Marionettenaufführung gegen 16 Uhr. Getränke und Gebäck.

