Concert « N’ai pas vist lo lop » Salle polyvalente, Jouac (87)

Concert « N'ai pas vist lo lop » Dimanche 2 avril, 16h30 Salle polyvalente, Jouac (87) Concert « N'ai pas vist lo lop » par Les Violons de Nedde. Saviez-vous qu'il est possible que le loup soit revenu en Limousin ? Nos six violoneux et violoneuses sont partis sur les traces des loups qui ont effrayé nos ancêtres et semé la terreur dans nos campagnes. Ils les ont retrouvés au détour des chansons, bourrées et valses limousines. Les anecdotes ne manquent pas : ils les partageront avec vous dans leur concert. Ce concert s »inscrit dans le cadre du festival « La Culture au Grand Jour ».

2023-04-02T16:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 stage baleti

Salle polyvalente, Jouac (87) 2, Place de l Église Salle polyvalente, 87890 Jouac, France

