Réveillon dansant Patrice Péricard Salle polyvalente Jean Ferrat Saint-Rambert-d’Albon, 1 décembre 2023, Saint-Rambert-d'Albon.

Saint-Rambert-d’Albon,Drôme

Spectacle » Voyage à travers les décennies » 60′,70′,80′,90′ et 2000

2 formules au choix : avec ou sans repas..

2023-12-31 20:30:00 fin : 2023-12-31 . .

Salle polyvalente Jean Ferrat

Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Journey through the decades » show 60′,70′,80′,90′ and 2000

2 formulas to choose from: with or without meal.

Viaje a través de las décadas » 60′,70′,80′,90′ y 2000

2 opciones a elegir: con o sin comida.

Show » Reise durch die Jahrzehnte » 60′,70′,80′,90′ und 2000

2 Formeln zur Auswahl: mit oder ohne Mahlzeit.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche