Marché de Noël Salle polyvalente Jacques Faucheux Epieds-en-beauce Catégorie d’Évènement: Épieds-en-Beauce Marché de Noël Salle polyvalente Jacques Faucheux Epieds-en-beauce, 3 décembre 2023, Epieds-en-beauce. Marché de Noël Dimanche 3 décembre, 08h30 Salle polyvalente Jacques Faucheux Cette année le toute nouveau club de Judo d’Epieds-en-Beauce vous propose son marché de Noël dans la salle Jacques Faucheux. Il se chuchote que le père Noël sera de passage à 11h et 16h! Profitez de ce marché de Noël associatif pour préparer vos cadeaux de Noël. Salle polyvalente Jacques Faucheux Rue des Mécontents, Epieds-en-beauce Epieds-en-beauce [{« type »: « email », « value »: « judo.epieds@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

