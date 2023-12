Concert d’hiver autour d’un conte d’Andersen Salle polyvalente Jacqueline Désert Liglet, 14 janvier 2024 15:00, Liglet.

Concert d’hiver autour d’un conte d’Andersen Dimanche 14 janvier 2024, 16h00 Salle polyvalente Jacqueline Désert Entrée libre

Les élèves et les professeurs de l’EMIG (Ensembles et écoles de musique et des arts de l’intercommunalité du Val de Gartempe) vous invitent à leur concert d’hiver.

I​nstruments et chants accompagneront la lecture du conte d’Andersen : le Sapin.

Salle polyvalente Jacqueline Désert 11 route du Pré des Gardes 86290 Liglet Liglet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.emig86.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-14T16:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:00:00+01:00

2024-01-14T16:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:00:00+01:00

Concert musique Andersen chants instruments

EMIG