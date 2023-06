Cabaret Blues Salle polyvalente (intérieur ou extérieur) La Chapelle-Montligeon, 22 juillet 2023, La Chapelle-Montligeon.

La Chapelle-Montligeon,Orne

Dès 18h : Soul, blues, jazz, ryhtm& blues, mélange de standards et compositions originales par le duo Monkey Tonk.

Chris Ray, chant et guitare et Dr No, guitare et sax.

Le public se retrouvera autour de petites tables dans une ambiance apéro-dinatoire de cabaret.

Boisson de 1€ à 4€

Assiette repas : 10 €

Concert gratuit

Participation libre.

2023-07-22 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-22 . .

Salle polyvalente (intérieur ou extérieur)

La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie



From 6pm: Soul, blues, jazz, ryhtm& blues, a mix of standards and original compositions by the Monkey Tonk duo.

Chris Ray, vocals and guitar, and Dr No, guitar and sax.

The audience will gather around small tables in a cabaret-style aperitif-dinner atmosphere.

Drinks from 1? to 4?

Meal: 10?

Free concert

Free participation

A partir de las 18.00 h: Soul, blues, jazz, ryhtm& blues, mezcla de estándares y composiciones originales a cargo del dúo Monkey Tonk.

Chris Ray, voz y guitarra, y Dr No, guitarra y saxo.

El público se reunirá en torno a pequeñas mesas en un ambiente de aperitivo-cena al estilo cabaret.

Bebidas de 1? a 4?

Comida: 10?

Concierto gratuito

Entrada gratuita

Ab 18 Uhr: Soul, Blues, Jazz, Ryhtm& Blues, eine Mischung aus Standards und Originalkompositionen des Duos Monkey Tonk.

Chris Ray, Gesang und Gitarre und Dr No, Gitarre und Sax.

Das Publikum wird sich an kleinen Tischen in einer kabarettistischen Aperitif-Dinner-Atmosphäre versammeln.

Getränke von 1? bis 4?

Mahlzeitteller: 10?

Das Konzert ist kostenlos

Freie Teilnahme

Mise à jour le 2023-06-25 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme