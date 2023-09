Bertha ou la paix des z’armes Salle polyvalente Ingrannes, 25 novembre 2023, Ingrannes.

Bertha ou la paix des z’armes Samedi 25 novembre, 21h00 Salle polyvalente 10€

Histoire vraie de la première femme Prix Nobel de la Paix !

L’improbable rencontre entre Alfred Nobel et Bertha Von Suttner, qui va changer le monde.

Duo burlesque pour un spectacle féminin et pacifiste, léger et instructif, scolaires et tout public.

avec Aimée LEBALLEUR et Christophe THEBAULT

Production : Krizo théâtre

Texte et mise en scène : Christophe Thébault

Marionnettes : Maxence Thireau

Masques : Denis Durand

Décors : Fedor Bellan

Salle polyvalente INGRANNES, Route de Vitry-aux-Loges Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

