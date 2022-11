Concours de belote Salle Polyvalente Ingrandes Catégories d’évènement: Ingrandes

Concours de belote par équipe – 1 lot pour tous. Salle Polyvalente 5 Rue des écoles 86220 INGRANDES Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le Judo Club Ingrandais organise son traditionnel concours de belote.

Rendez-vous à la salle Polyvalente d’Ingrandes-Sur-Vienne à partir de13h00 pour les inscriptionset début des jeux à 14h00.

7€/personne, possibilité de restauration sur place et un lot pour tous.

Venez nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T13:00:00+01:00

2022-11-12T23:00:00+01:00 Judo Club Ingrandais

