Fest-noz de la Relève Salle polyvalente H. Brouillard- Guichen

Ille-et-Vilaine

Fest-noz de la Relève
Salle polyvalente H. Brouillard- Pont-Réan
Guichen
Ille-et-Vilaine

2023-05-17 20:00:00 – 2023-05-17 00:00:00

Salle polyvalente H. Brouillard- Pont-Réan

Guichen

Ille-et-Vilaine . Fest-noz organisé par Dorn Ha Dorn et le Cercle celtique de RENNES avec les groupes de musiciens de ces 2 associations. dornhadorn35@gmail.com +33 6 74 54 40 34 http://dorn.ha.dorn.free.fr/ Salle polyvalente H. Brouillard- Pont-Réan Guichen

Lieu Guichen
Adresse Salle polyvalente H. Brouillard- Pont-Réan
Ville Guichen
Ille-et-Vilaine

Fest-noz de la Relève Salle polyvalente H. Brouillard- 2023-05-17

Guichen Ille-et-Vilaine