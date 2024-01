Loto de la Fondation Marie-Louise – Dimanche 21 janvier Salle Polyvalente Gratentour, dimanche 21 janvier 2024.

Loto de la Fondation Marie-Louise – Dimanche 21 janvier L’Association des Amis de Marie-Louise (AAML) organise à nouveau son loto réputé pour ses superbes lots Dimanche 21 janvier, 14h00 Salle Polyvalente Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-21T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-21T16:00:00+01:00

Quelques nouveautés cette année, mise en vente de plaques à grilles multiples et augmentation du nombre de places.

On vous y attend nombreux, vous gagnerez peut-être, mais à coup sûr, vous ferez gagner une grande cause et vous passerez un excellent après-midi.

Salle Polyvalente 13 Rue de Maurys, 31150 Gratentour Gratentour 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 82 00 08 »}]

loto gratentour