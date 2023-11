Spectacle de Noël des tout-petits – Mercredi 13 décembre Salle Polyvalente Gratentour, 13 décembre 2023, Gratentour.

Spectacle de Noël des tout-petits – Mercredi 13 décembre Mercredi 13 décembre, 09h45, 11h00 Salle Polyvalente Sur réservation

En collaboration avec la Médiathèque et le RPE (Relais Petite Enfance), la fin de l’année sera festive & conviviale pour les tout-petits de la commune de Gratentour !

« Oh non ! Lou n’a pas reçu tous ses cadeaux de Noël ! Le père Noël a oublié le plus important de sa liste… Fâchée, elle décide d’aller le rencontrer au Pôle Nord. Et hop ! C’est le début de l’aventure ! Dans la forêt enneigée, elle découvre un univers magique et rencontre de nouveaux amis : Une otarie très gourmande et un ours farfelu vont l’aider à réaliser son rêve, dans une course folle…

Tenez-vous prêt à suivre les péripéties magiques de Lou l’aventurière ! ».

Petites douceurs offertes par le RPE à tous les enfants présents à l’issue du spectacle

2 sessions de 30 minutes sont proposées :

9h45 – Session réservée aux assistantes maternelles et aux crèches

11h – Session tout public

Gratuit sur réservation – Pour les enfants de 0 à 3 ans

Contact :

Service culturel

05 62 79 94 00

vieculturelle@gratentour.fr

Salle Polyvalente 13 Rue de Maurys, 31150 Gratentour Gratentour 31150 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T09:45:00+01:00 – 2023-12-13T10:15:00+01:00

2023-12-13T11:00:00+01:00 – 2023-12-13T11:30:00+01:00

