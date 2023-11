Fable musicale « Histoire d’un escargot » – Dimanche 12 novembre Salle Polyvalente Gratentour, 12 novembre 2023, Gratentour.

Fable musicale « Histoire d’un escargot » – Dimanche 12 novembre Dimanche 12 novembre, 15h00 Salle Polyvalente Sur réservation

En attendant l’heure de la fable …

Ateliers et animations avant spectacle – 15h/16h30

En prélude au spectacle « Histoire d’un escargot », le club Quitterie, la Médiathèque et le service Culturel ont souhaité s’associer afin d’offrir aux enfants venus voir le spectacle un moment de partage et de convivialité.

Plusieurs ateliers seront à disposition afin de pouvoir créer, rêver, oser, imaginer !

Création d’un escargot rigolo, chasse aux trésors, puzzle géant et encore bien d’autres ateliers surprises ! Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les envies. S’en suivra un goûter avec chocolat chaud, café & petites douceurs offert aux participants avant d’entrer dans le monde de Rebelle, l’escargot qui se rebelle !

Attention : les ateliers ne sont accessibles qu’aux personnes venant assister au spectacle de 17h (donc munis d’un billet de spectacle). Les enfants sont sous la surveillance de leur accompagnant pendant les ateliers.

Inclus dans la place de spectacle « Histoire d’un escargot »

17h – Fable musicale : « Histoire d’un escargot »

Une comédienne et un musicien vous invitent à un voyage à hauteur de brin d’herbe : un escargot se rebelle et part en quête de réponses. Les autres escargots sont trop occupés à manger leurs pissenlits quotidiens pour s’en soucier !

C’est avec vivacité et malice que les deux comédiens-musiciens vous embarquent dans une aventure sensible aux côtés d’une fourmi anglo-saxonne, d’un hibou ronfleur et joueur de mandoline, d’une tortue rapidement lente et une multitude d’escargots qui ne voient pas plus loin que le bout de leurs antennes !

C’est aussi une histoire douce-amère sur l’expérience de l’exil, une réflexion autour de la lenteur et du courage nécessaire pour avancer.

Interprétation, mise en scène : Kristen Annequin & Coline Lubin – Compositions musicales : Kristen Annequin – Création & régie lumières : Serena Andreasi Décor.: Emmanuel Borgetto.

A partir de 6 ans

De 10 à 16€ – Nouveau tarif : le Pack Famille

Renseignements :

05 62 79 94 00

vieculturelle@gratentour.fr

Salle Polyvalente 13 Rue de Maurys, 31150 Gratentour Gratentour 31150 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T19:00:00+01:00

