Début : 2024-02-18 06:00:00

fin : 2024-02-18 17:00:00 . A partir de 6h.

Organisée par la Saugette Sportive de Gilley.

Le plus grand vide-greniers en salle de la région, organisé par Saugette Sportive de Gilley. Prix d’entrée avec tombola. 3 salles d’exposition et un emplacement extérieur si le temps le permet. Salles chauffées. Tables disponibles. Repas traiteur. Ouvert aux professionnels et particuliers. 120 exposants en 2023.

1€ / pers pour l’entrée, tombola comprise.

Renseignements auprès de Mr Marguet. EUR.

Salle Polyvalente

Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

