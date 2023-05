« Rando Ligue »: Randonnée Caritative Salle Polyvalente, 29 mai 2023, Gigouzac.

Gigouzac,Lot

Le Club d’Athlétisme AC Gigouzac – St Germain du Bel air et le Foyer rural organisent une randonnée dont les bénéfices seront reversés au Comité du Lot de la Ligue contre le cancer.

Lors de cette journée se tiendra également un vide-greniers..

Salle Polyvalente

Gigouzac 46150 Lot Occitanie



The Club d’Athlétisme AC Gigouzac – St Germain du Bel air and the Foyer rural are organizing a hike whose profits will be donated to the Comité du Lot de la Ligue contre le cancer.

During this day there will also be a garage sale.

El Club d’Athlétisme AC Gigouzac – St Germain du Bel air y el Foyer rural organizan una caminata cuyos beneficios se donarán al Comité Lot de la Ligue contre le cancer.

Ese día también se celebrará una venta de garaje.

Der Athletikclub AC Gigouzac – St Germain du Bel air und das Foyer rural organisieren eine Wanderung, deren Erlös an das Komitee des Lot der Krebsliga gespendet wird.

An diesem Tag findet auch ein Flohmarkt statt.

