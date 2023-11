Marché de Noël Salle polyvalente Georges Brassens Amfreville, 3 décembre 2023, Amfreville.

Amfreville,Calvados

L’ambiance de Noël s’installe, venez découvrir les produits anglais et allemands, des idées originales de petits cadeaux et des décorations de Noël typiques de ces deux pays, pour votre sapin !.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:30:00. .

Salle polyvalente Georges Brassens rue de la Culture

Amfreville 14860 Calvados Normandie



Discover English and German products, original ideas for small gifts, typical Christmas decorations from these two countries… To warm you up, you will also be able to taste mulled wine, good teas and specialities of all kinds. Come in great numbers!

Venga y descubra productos ingleses y alemanes, ideas originales para pequeños regalos y adornos típicos navideños para su árbol de Navidad

Die Weihnachtsstimmung kommt auf, entdecken Sie englische und deutsche Produkte, originelle Ideen für kleine Geschenke und landestypische Weihnachtsdekorationen für Ihren Baum!

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité