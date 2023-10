Testez vos connaissances sur le code de la route Salle polyvalente Georges Balme à Brazey-en-Plaine Brazey-en-Plaine Catégories d’Évènement: BRAZEY-EN-PLAINE

Côte-d'Or Testez vos connaissances sur le code de la route Salle polyvalente Georges Balme à Brazey-en-Plaine Brazey-en-Plaine, 27 novembre 2023, Brazey-en-Plaine. Testez vos connaissances sur le code de la route Lundi 27 novembre, 14h00 Salle polyvalente Georges Balme à Brazey-en-Plaine Venez tester vos connaissances dur le code de la route.

Une action gratuite proposée aux ressortissants agricoles et animée par Centaure.

Inscription au préalable. Salle polyvalente Georges Balme à Brazey-en-Plaine Rue Joseph MAGNIN 21470 BRAZEY EN PLAINE Brazey-en-Plaine 21470 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T14:00:00+01:00 – 2023-11-27T17:00:00+01:00

2023-11-27T14:00:00+01:00 – 2023-11-27T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: BRAZEY-EN-PLAINE, Côte-d'Or Autres Lieu Salle polyvalente Georges Balme à Brazey-en-Plaine Adresse Rue Joseph MAGNIN 21470 BRAZEY EN PLAINE Ville Brazey-en-Plaine Departement Côte-d'Or Lieu Ville Salle polyvalente Georges Balme à Brazey-en-Plaine Brazey-en-Plaine latitude longitude 47.132576;5.214963

Salle polyvalente Georges Balme à Brazey-en-Plaine Brazey-en-Plaine Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brazey-en-plaine/