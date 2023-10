Boutique et Animations de Noël Nord Creuse Salle polyvalente Genouillac, 9 décembre 2023, Genouillac.

Genouillac,Creuse

Boutique et animations de Noël Nord Creuse 8ème édition

Du Samedi 9 Décembre au Jeudi 21 Décembre 2023

❌ Fermée les Lundis ❌

De 14h30 à 19h00

Salle Polyvalent, 10 Lotissement Jules Lacote, 23350 Genouillac

La Boutique réunira plus de 35 artisans et producteurs locaux. Les animations quotidiennes seront l’occasion de découvrir des métiers-passions pratiqués sur notre territoire.

Entrée gratuite pour la boutique et les animations

⚠️Inscription préalable pour certaines animations

INFOS ET RESERVATION:

06.61.06.38.52

declicnordcreuse@gmail.com.

2023-12-09 fin : 2023-12-21 19:00:00. .

Salle polyvalente

Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Nord Creuse Christmas store and events 8th edition

? From Saturday December 9 to Thursday December 21, 2023

? Closed on Mondays ?

? From 2:30 pm to 7:00 pm

? Salle Polyvalent, 10 Lotissement Jules Lacote, 23350 Genouillac

The Boutique will feature over 35 local craftsmen and producers. Daily events will provide an opportunity to discover the trades and crafts practiced in our region.

free admission to store and events

prior registration for certain events

INFO AND BOOKING:

? 06.61.06.38.52

? declicnordcreuse@gmail.com

Tienda de Navidad y eventos de Nord Creuse 8ª edición

? Del sábado 9 de diciembre al jueves 21 de diciembre de 2023

? Cerrado los lunes ?

? De 14h30 a 19h00

? Salle Polyvalent, 10 Lotissement Jules Lacote, 23350 Genouillac

La Boutique reunirá a más de 35 artesanos y productores locales. Los eventos diarios serán una oportunidad para descubrir algunos de los oficios y artesanías que se practican en nuestra región.

entrada gratuita a la tienda y a los actos

inscripción previa para determinados actos

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

? 06.61.06.38.52

? declicnordcreuse@gmail.com

Weihnachtsgeschäft und -animationen Nord Creuse 8

? Von Samstag, den 9. Dezember bis Donnerstag, den 21. Dezember 2023

? Montags geschlossen ?

? Von 14:30 bis 19:00 Uhr

? Salle Polyvalent, 10 Lotissement Jules Lacote, 23350 Genouillac

In der Boutique werden mehr als 35 lokale Handwerker und Produzenten vertreten sein. Die täglichen Veranstaltungen bieten die Gelegenheit, die in unserer Region ausgeübten Berufe und Leidenschaften zu entdecken.

freier Eintritt für die Boutique und die Animationen

für einige Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich

INFOS UND RESERVIERUNG:

? 06.61.06.38.52

? declicnordcreuse@gmail.com

Mise à jour le 2023-10-16 par Creuse Tourisme