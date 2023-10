Fête de la citrouille Salle polyvalente Genêts, 21 octobre 2023, Genêts.

Genêts,Manche

Le comité des fêtes de Genêts vous invite à la fête de la citrouille.

Election de la plus jolie citrouille décorée et atelier lampions..

2023-10-21 14:00:00

Salle polyvalente

Genêts 50530 Manche Normandie



The Genêts festival committee invites you to the pumpkin festival.

Election of the prettiest decorated pumpkin and lantern workshop.

El Comité de Fiestas de Genêts le invita a la Fiesta de la Calabaza.

Elección de la calabaza decorada más bonita y taller de farolillos.

Das Festkomitee von Genêts lädt Sie zum Kürbisfest ein.

Wahl des schönsten geschmückten Kürbisses und Lampion-Workshop.

