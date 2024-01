Repair Café Genech salle polyvalente Genech Genech, samedi 21 septembre 2024.

Repair Café Genech Jeter ? Pas question ! Samedi 21 septembre, 09h00 salle polyvalente Genech

Les Repair Café sont des ateliers organisés pour apprendre à réparer ensemble nos objets défectueux au lieu de les jeter. Ils sont aussi l’occasion de se rencontrer entre voisins et de partager savoirs et expériences. L’objectif ? De la co-réparation entre citoyens et de nouvelles habitudes pour lutter contre le gaspillage.

salle polyvalente Genech 912 Rue de la Libération, 59242 Genech

